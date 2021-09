Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf den VfB Stuttgart

Pellegrino Matarazzo überlegt sich seine Worte im Normalfall ganz genau. Was die Ausgangslage vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) angeht, macht der Trainer des VfB Stuttgart daher unmissverständlich klar: Wer verliert, hängt erst mal unten drin. "Die haben auch ein bisschen Feuer unterm Arsch, ähnlich wie wir, deswegen erwarte ich ein energiegeladenes Spiel", sagte der Amerikaner am Freitag. Nach zuletzt zwei Niederlagen und sieben Gegentoren will der schwäbische Bundesligist in Frankfurt in die Erfolgsspur zurückkehren. Die kriselnde Eintracht ist nach drei Spielen sogar noch ohne Sieg. Anzeige

Verlieren vermeiden, dieses Motto schwebt also ein wenig über der Partie am Sonntag. Während die Frankfurter sich nach dem misslungenen Saisonstart neben sportlichen Defiziten auch noch mit Querelen um die Problem-Profis Filip Kostic und Amin Younes plagen, will Matarazzo vor allem die Defensivprobleme seiner Mannschaft in den Griff bekommen. Acht Gegentore stehen schon jetzt auf dem Konto der Stuttgarter, zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison waren es nur fünf. "Sicherlich sind wir nicht ganz zufrieden mit den acht Gegentoren und der Art und Weise, wie einige dieser Gegentore entstanden sind", sagte der 43-Jährige.