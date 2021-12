Auch nach drei Niederlagen am Stück steht der SC dank des guten Saisonstarts in der Tabelle auf einem hervorragenden vierten Platz. Streichs Team darf sich über die zweitbeste Punkteausbeute nach 13 Spielen einer eigenen Bundesligasaison freuen. Auch für Gladbach geht es um die Trendwende: Mit einem Heimsieg will das Team von Trainer Adi Hütter die jüngste 1:4-Derby-Niederlage in Köln schleunigst vergessen machen. Zuhause ist die Borussia in dieser Spielzeit noch unbesiegt.