Bundesliga im Liveticker: Gladbach trifft auf Arminia Bielefeld

Bundesligist Arminia Bielefeld will die Lehren aus dem schlechten Auftritt im jüngsten Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach ziehen. "Beim letzten Duell waren wir hinten richtig ungeordnet und vorne total ungenau. So holst du gegen Gladbach nichts", sagte Arminia-Trainer Frank Kramer vor dem erneuten Duell am Sonntag im Borussia Park (19.30 Uhr, DAZN). Am 31. Spieltag der vergangenen Saison ging Bielefeld mit 0:5 in Gladbach unter. Gegen Gladbach müsse man "kompakt stehen und nach vorne mutig spielen", sagte Kramer weiter.

In der Bundesliga geht es in der kommenden Woche am Freitag mit dem Spiel zwischen Hertha BSC und Greuther Fürth weiter (20.30 Uhr, DAZN). Am Samstagnachmittag spielt dann unter anderem Meister FC Bayern gegen den VfL Bochum und Gladbach beim FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky). Im Topspiel trifft dann der 1. FC Köln auf Vize-Meister RB Leipzig. Am Sonntag spielt erst der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr), dann der BVB gegen Union Berlin (17.30 Uhr) und am Abend Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr, alle Spiele DAZN).