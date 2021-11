Bundesliga im Liveticker: Greuther Fürth empfängt Eintracht Frankfurt

Die noch sieglose SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt schließen am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) den elften Bundesliga-Spieltag ab. Fürth will mit "etwas Glück" und seinen Fans im Rücken endlich den ersten Saisonsieg feiern. "Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen", sagte Kleeblatt-Coach Stefan Leitl vor dem Heimspiel gegen die Hessen. Die Franken müssten Fehler minimieren und an ihr Limit gehen, gab der Coach als Marschroute vor. "Wir sind absolut bereit und auch endlich mal an der Reihe".

