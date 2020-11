Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC empfängt Borussia Dortmund

Nach der Länderspielpause will Hertha BSC seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. In Borussia Dortmund kommt allerdings ein echter Prüfstein zum Abendspiel am Samstag um 20.30 Uhr ins Berliner Olympiastadion. Verfolgt die Partie am Sonntag im SPORTBUZZER-Liveticker.