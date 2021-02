Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC empfängt RB Leipzig

Für ein paar mehr Punkte würde Niklas Stark auch einige Einsatzminuten opfern. Der aktuelle Kapitän von Hertha BSC absolvierte bis auf die letzten neun Minuten beim Auftakt in diese Saison alle Spiele des Berliner Fußball-Bundesligisten von Beginn an bis zum Abpfiff. Seit dem Ausfall des eigentlichen Spielführers Dedryck Boyata steht der defensive Mittelfeldspieler als Kapitän in der Innenverteidigung. Und macht seine Sache gut - nach Ansicht von Trainer Pal Dardai könnte er sie noch besser machen.

„Vom Einsatz her ist er immer noch wie ein junger Bursche, der es zeigen und machen will“, sagte der 44 Jahre alte Coach der Berliner: „Wenn er ein bisschen ruhiger verteidigt und nicht sofort den Zweikampf sucht, wird er besser.“ Dennoch, er sei zufrieden mit Stark, sagte Dardai.

Der Defensivspezialist nahm den Ball auf. „Ich weiß, was er meint“, sagte Stark und lachte ein wenig. „Manchmal will ich zu viel den Ballgewinn haben, so dass wir schnell nach vorne spielen“, erklärte Stark. Geduldiger muss er werden. Nicht leicht, in der aktuellen Situation vom Hertha BSC.

Ob es den Berlinern ausgerechnet gegen die starken Sachsen aus Leipzig gelingt, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, erfahrt ihr in unserem Liveticker.