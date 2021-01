Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC empfängt Schalke 04

Bloß keine Deppen-Angst! Bruno Labbadia lässt den Gedanken an eine Niederlage gegen das chronische Sieglos-Team von Schalke 04 gar nicht erst zu. "Ich gehe nie mit Furcht in ein Spiel rein, sondern mit Optimismus. Das sollte auch die Mannschaft machen", sagte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC vor dem Duell mit dem Schlusslicht um dessen neuen Trainer Christian Gross am Samstag (18.30 Uhr, Sky). "Wir wollen ins neue Jahr mit einem Sieg im Heimspiel", sagte Labbadia.

