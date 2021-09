Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC erwartet mit Greuther Fürth nächsten Aufsteiger

Nach dem ersten Saisonsieg will Hertha BSC mit einem zweiten Dreier raus aus dem Keller der Fußball-Bundesliga. "Die Mannschaft will unbedingt. Wir wollen das Sieger-Gefühl weiter mitnehmen", sagte Trainer Pal Dardai vor dem Heimspiel des Berliner Erstligisten am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Hertha könnte zum Start des fünften Spieltages zum Stadtrivalen 1. FC Union (sechs Punkte) aufschließen. Ob ihnen das gelingt, erfahrt ihr im SPORTBUZZER-Liveticker.