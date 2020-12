Bundesliga im Liveticker: Der SC Freiburg empfängt Hertha BSC

Bruno Labbadia sieht Bundesligist Hertha BSC im letzten Spiel des Jahres beim SC Freiburg vor einer schweren Aufgabe. "Sie werden wie wir mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause gehen wollen. Es wird kompakt und intensiv in beide Richtungen", sagte der Hertha-Trainer vor der Partie der Berliner am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Breisgau. Von seiner Mannschaft erwartet der 54-Jährige bessere Offensivlösungen als zuletzt beim enttäuschenden 0:0 gegen Mainz 05.

Wichtige Informationen erwartet Labbadia von Alexander Schwolow. Der Torhüter war in der Sommerpause von Freiburg nach Berlin gewechselt. Nach dem Spiel am Rande des Schwarzwaldes kehrt Hertha nach Berlin zurück und begibt sich in eine kurze Weihnachtspause, bevor Labbadia am 28. Dezember zum ersten Training zur Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Schalke 04 am 2. Januar bittet.