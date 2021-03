Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC im ersten "Muss-Spiel" gegen Bayer Leverkusen

Sami Khedira fällt für die Rolle als Hoffnungsträger von Hertha BSC im für Sportdirektor Arne Friedrich längst "bruatalen Abstiegskampf" immer noch aus. Da kommt es dem strauchelnden Berliner Fußball-Bundesligisten gerade recht, dass immerhin Dribbelkünstler Matheus Cunha im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) nach seiner Zwangspause wegen einer Muskelblessur gleich wieder eine Fixgröße sein kann - weil er in der Startelf steht. "Cunha ist zurück. Das ist schön", sagte Trainer Pal Dardai am Freitag. Mit dem 21 Jahre alten Brasilianer erhofft sich der Hertha-Coach vor allem wieder viel mehr Durchschlagskraft in der Offensive.

