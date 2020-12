Bundesliga im Liveticker: Union Berlin empfängt den FC Bayern München

Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München muss Trainer Urs Fischer immerhin keinen neuen Social-Media-Wirbel von Max Kruse fürchten. Der verletzte Starspieler des 1. FC Union Berlin mit Hang zur Selbstdarstellung via Internet verabschiedete sich kurz vor dem Topduell der Eisernen gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). in eine selbst auferlegte Online-Auszeit. Anzeige

„Es wird sehr, sehr still um mich“, verkündete der 32-Jährige noch einmal via Instagram. Das klang in der Vorweihnachtszeit wie eine Drohung. Er wolle sich aber lediglich nach dem Muskelbündelriss in den kommenden zehn Tagen ganz auf seine Reha konzentrieren. „Erstmal ist Sendepause in den nächsten Tagen“, sagte Kruse und bat seine Follower-Gemeinde schelmisch grinsend noch schnell, ihm doch Bescheid zu geben, sollte er zum besten Spieler des Monats gekürt werden.