In der Fußball-Bundesliga bestreiten der 1. FC Union Berlin und RB Leipzig an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) das Abendspiel. 13.500 Besucher hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport für diese Partie unter 2G-Bedingungen genehmigt. Die Partie findet unter ungewöhnlichen Vorzeichen statt: In der Tabelle liegt Union auf Rang sechs – vor den Leipzigern auf Platz acht. Am vergangenen Wochenende mussten beide Mannschaften Niederlagen hinnehmen. Union unterlag bei Eintracht Frankfurt mit 1:2, die von Corona-Ausfällen betroffenen Leipziger zu Hause mit 1:3 gegen Bayer Leverkusen.

