Bundesliga im Liveticker: Union Berlin empfängt Gladbach

Zurück im Stadion an der Alten Försterei: Drei Tage nach dem Erreichen der Gruppenphase der Conference League beim Gastauftritt im Olympiastadion durch das 0:0 gegen Kuopio PS trifft der 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) wieder in der eigenen Arena auf Borussia Mönchengladbach. Die Partie der Bundesliga ist mit 11.006 Besuchern unter Corona-Bedingungen ausverkauft.

