Bundesliga im Liveticker: Union Berlin gastiert bei der TSG 1899 Hoffenheim

So euphorisch die Feierlichkeiten nach dem 4:0-Erfolg des 1. FC Union Berlin in der Europa-Conference-League mit den mehreren hundert Fans in der Arena waren, so professionell und vorsichtig waren anschließend die Union-Statements. Vor möglichen Reisen in kontinentale Fußball-Metropolen geht es ohnehin erstmal nach Sinsheim. Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim steht am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) an. Die Berliner müssen erstmals beweisen, dass sie den Spagat der Wettbewerbe schadensfrei hinbekommen.

