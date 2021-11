Bundesliga im Liveticker: Union Berlin gastiert beim 1. FC Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss auch im vierten Pflichtspiel in Serie auf seinen Topstürmer Max Kruse verzichten. "Max ist auf einem guten Weg. Das Spiel in Köln kommt aber ein, zwei Tage zu früh für ihn", sagte Trainer Urs Fischer auf einer Pressekonferenz am Samstag im Stadion An der Alten Försterei vor dem Spiel am Sonntag beim 1. FC Köln (17.30 Uhr/DAZN). Kruse plagt eine Oberschenkelverletzung. Auf der Spieleplattform Twitch kündigte er aber an, nach der Länderspielpause für das Derby gegen Hertha BSC am 20. November wieder fit zu sein. Bis auf Kruse stehen Union in Köln alle anderen Akteure zur Verfügung.

