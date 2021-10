Drei Tage nach dem 3:0-Erfolg gegen Maccabi Haifa in der Gruppenphase der Europa Conference League muss der 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 antreten. Über 500 Anhänger der Köpenicker werden ihre Mannschaft nach Rheinland-Pfalz begleiten.

