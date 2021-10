Bundesliga im Liveticker: Union Berlin gastiert beim VfB Stuttgart

Der 1. FC Union Berlin spielt am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) im Rahmen des neunten Spieltages der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Unter 2G-Bedingungen werden über 30.000 Besucher erwartet. Rund 600 Union-Fans treten die Reise nach Schwaben mit an. Union geht mit 15 Zählern als Tabellenfünfter in die Partie. Stuttgart hat als Zwölfter sechs Punkte weniger auf dem Konto. Vor der 1:3-Niederlage in der Gruppenphase der Europa Conference League am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam hatte Union vier Pflichtspiele in Serie siegreich gestalten können.

