Bundesliga in Dresden: DSC-Turnerinnen für Heimwettkampf gerüstet

Dresden. Auf die DSC-Turnerinnen wartet an diesem Sonnabend das Highlight des Jahres. Zum zweiten Mal nach 2017 richten die Dresdnerinnen einen Bundesliga-Wettkampf in der Margon-Arena aus. War die Halle bei der Premiere vor vier Jahren überaus gut gefüllt, so lief der bisherige Vorverkauf mit rund 400 abgesetzten Tickets noch nicht so wie erhofft. Doch gerade für ihren Heimauftritt hoffen die Lokalmatadorinnen auf die Unterstützung von den Rängen. Die können die Schützlinge von Cheftrainer Tom Kroker gut gebrauchen, schließlich geht es für sie um einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der 1. Bundesliga. Anzeige

Nachdem der Auftakt-Wettkampf in Mannheim etwas holprig war, wollen die DSC-Mädels um Kapitän Jule Mehnert eine Schippe drauflegen. „Alle sind ja gierig, Wettkämpfe zu turnen und wenn wir unser Leistungsvermögen ausschöpfen, ist Platz sechs oder sieben realistisch“, zeigt sich Kroker zuversichtlich. „Natürlich ist die Aufregung vor dem Heimwettkampf größer als sonst. Es werden viele Familienmitglieder von uns da sein, die aufgrund von Corona seit fast zwei Jahren keinen Wettkampf mehr von uns sehen konnten. Wir sind daher alle besonders motiviert, das Beste aus uns rauszuholen“, betont Teamkapitänin Jule Mehnert. Die 17-Jährige gehört schon zu den erfahreneren Athletinnen im Team, die auch 2017 bereits dabei war. Und auch sie bestätigt: „Je mehr Zuschauer da sind, desto besser für uns.“

Extra für den Saisonhöhepunkt in heimischer Arena hat sich auch Ex-Kapitän Julia Vietor wieder mehr in die Turnhalle begeben und will die junge Riege unterstützen. „Eigentlich habe ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr wirklich trainiert“, berichtete die Studentin, die aber in den vergangenen Wochen in Berlin arbeitete und dort die Chance nutzte, zwei- bis dreimal wöchentlich in der Halle zu trainieren. „Neben 41 Stunden Arbeit und dem Schreiben der Bachelor-Arbeit“, fügt sie mit einem Lächeln an. Am Balken und Sprung habe sie inzwischen wieder Übungen parat, mit denen sie am Sonnabend antreten kann. Für die 22-Jährige wird es sogar ein Jubiläum, denn sie gab vor zehn Jahren ihr Debüt in der Turn-Bundesliga.