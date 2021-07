CCC glänzt als Ausrichter, KG List punktet - und der RSV liegt nun auf Play-off-Kurs

Sie haben zwar seit Jahren kein Männerteam, aber die Rolle des Gastgebers können sie gut beim Calenberger Canoe Club Barsinghausen: Der CCC hat am Wochenende in Goltern den dritten Spieltag der Kanupolo-Bundesliga ausgerichtet – und das nach Rückmeldungen der Beteiligten richtig gut.

Allerdings gelang mit dem 6:6 gegen VK Berlin auch der erste Zähler dieser Saison. Die KG war 2019 als Zweitliga-Dritter in die Bundesliga aufgerückt. Die letzte Saison fiel wegen Corona aber komplett aus. Viele junge Spieler wurden ungeduldig und verließen das Team. Der Klassenerhalt wird so schwierig. Die KG steht auf Platz elf von zwölf.

„Es hat Spaß gemacht, die zu ärgern“, sagte Junge. Am letzten Spieltag (31. Juli/1. August) in Brandenburg will er mit seinem Team um den zweiten Nationalspieler, Torjäger Paul Suckow, weiter siegen, um die Ausgangslage für die Meister-Play-offs (20. bis 22. August) in Essen zu verbessern.

Das Bundesliga-Frauen-Team des RSV absolvierte beim ersten Spieltag in Berlin seine ersten Wettbewerbsspiele seit dem Aufstieg 2019. „Das hat uns echt gefehlt“, sagte Nationalspielerin Svenja Schaeper. Der RSV verlor gegen Coburg (3:5), KCNW Berlin (2:5), KSVH Berlin (1:3) und ACC Hamburg (1:2). Gegen Essen und Duisburg gelangen 4:3-Siege. Schaeper: „Wir sind zufrieden. Das Ziel ist der Klassenerhalt.“