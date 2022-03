Bundesliga-Klubs setzen Zeichen: Spezieller Spielball für Ukraine am Wochenende im Einsatz

Mit einem speziellen Spielball setzt der Profi-Fußball am Wochenende ein Zeichen für die Ukraine. "Der Spielball ist gestaltet und mit einer Botschaft versehen", sagte Union Berlins Kommunikationschef Christian Arbeit am Donnerstag über die abgestimmte Aktion der 36 Erst- und Zweitligisten.

Zudem planen die Klubs am kommenden Wochenende weitere Aktionen als Botschaft gegen Putins Krieg. Bayer Leverkusen trägt beispielsweise im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag ein cremeweißes Sondertrikot mit dem Schriftzug "Our team for a better world". Den Erlös aus dem Verkauf der limitierten Auflage von 1930 Trikots wollen die an der Aktion beteiligten Sponsoren sowie Bayer 04 der Ukraine-Hilfe zukommen lassen.