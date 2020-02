Mehr als vier Milliarden Euro: Bundesliga-Klubs erwirtschaften erneut Umsatzrekord 

Die 18 Klubs der Bundesliga haben in der vergangenen Saison 2018/2019 erstmals mehr als vier Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Insgesamt wurden 4,02 Milliarden Euro eingenommen, teilte die Deutsche Fußball Liga zur Veröffentlichung des eigenen Wirtschaftsberichts am Dienstag mit. Dies ist zum 15. Mal in Folge ein Rekord und eine Steigerung um 5,4 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Am Montagabend hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über den Report berichtet.