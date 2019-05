Bundesliga-Klubs zeigen Interesse: Verlässt Kapitän Marvin Bakalorz Hannover 96? 

Mit Oliver Sorg hat bereits ein Spieler Hannover 96 in Richtung Süden verlassen, nun könnte ein weiterer Profi folgen. Nach SPORTBUZZER-Informationen sollen der FC Augsburg und der SC Freiburg an Marvin Bakalorz interessiert sein. Noch sei allerdings nichts entschieden. "Baka ist in alle Richtungen offen", versicherte sein Berater.