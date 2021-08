Kainz und Modeste bescheren Baumgart Liga-Einstand nach Maß: Köln bezwingt Hertha dank Power-Phase

Köln und Hertha starteten in ihr Duell mit jeweils drei Sommer-Neuzugängen. Beim 1. FC Köln begannen beim Liga-Debüt von Trainer Steffen Baumgart für den FC neben Rückkehrer Mark Uth (Schalke 04) und Innenverteidiger Timo Hübers (Hannover 96) etwas überraschend auch der von Rapid Wien gekommene Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Auch Ellyes Skhiri, um den es Abwanderungs-Gerüchte gibt, stand in der Startelf. Bei der Hertha von Trainer Pal Dardai spielten wie erwartet und wie auch schon beim 1:0 im DFB-Pokal beim SV Meppen Rückkehrer Kevin-Prince Boateng (AC Monza), Nationalspieler Suat Serdar (Schalke 04) und Stefan Jovetic (AS Monaco) von Beginn an. Nicht im Kader stand Davie Selke. Der Siegtorschütze von Meppen hat sich nach Vereinsangaben im Training eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Die Berliner starteten furios in die erste Hälfte. Der vor Saisonbeginn von der AS Monaco verpflichtete Torjäger Jovetic zeigte direkt seine Qualitäten, nachdem Timo Horn einen Kopfball von Olympiasieger Matheus Cunha nur unzureichend abwehren konnte. Jovetic stand goldrichtig im Fünfmeterraum und schob zum 1:0 ein (6.). Der Montenegriner leitete auch auch die zweite Chance ein, indem er Suat Serdar im Strafraum einsetzte, der per Drehschuss allerdings an Köln-Keeper Horn scheiterte (15.). Eine Chance auf einen möglichen Elfmeter wurde dem selbsternannten "Big City Klub" allerdings von Schiedsrichter Robert Hartmann verwehrt. Nach einem vermeintlichen Handspiel von Rafael Czichos im Strafraum schaute sich der Referee die Szene nochmals per Videobeweis an, blieb aber bei seiner ursprünglichen Entscheidung, weiterspielen zu lassen (23.).