Kommentar zur Bundesliga: Die Tradition verabschiedet sich - und ist selbst Schuld

Nun also auch Werder Bremen. Ein weiterer Klub, der sich in den vergangenen Jahren fast nur noch über seine Tradition definierte, muss den Gang in die 2. Liga antreten. Die Hanseaten werden eine Klasse tiefer auf reichlich alte Bekannte treffen. Moin HSV, Glück Auf Schalke. Servus Nürnberg. Man kennt sich seit Jahren, duellierte sich einst um Titel und steht sich nun in einem Umfeld gegenüber, das dem Selbstverständnis nicht recht entsprechen will. Möglicherweise kann man demnächst auch noch den 1. FC Köln begrüßen, der in der Relegation noch um den Bundesliga-Verbleib kämpfen darf. Anzeige

Mögliche Gegner der Rheinländer sind dann unter anderem Holstein Kiel oder die SpVgg Greuther Fürth. Zwei aufstrebende Klubs, die in der Gegenwart leben - und nicht verzweifelt der Vergangenheit hinterherrennen. Ein Wettlauf, dem sich der HSV, Schalke, Werder und auch Köln seit Jahren stellen und den sie nicht gewinnen können. Jetzt ist Hier. Und keine Titel auf dem Briefkopf. Andere Klubs mit weniger gewachsenem Renommee gehören mittlerweile zum Bundesliga-Inventar. Weil sie gute Arbeit leisten. Weil sie im Rahmen ihrer finanziellen Verhältnisse wirtschaften. Weil sie auch in kritischen Situationen besonnen handeln. Man frage nach in Freiburg, Mainz und Augsburg.

Bei Werder, Schalke, dem HSV & Co. entschied man sich hingegen einen Preis für seine Tradition zu zahlen. In Millionen-Höhe. Immer wieder investierte man Unsummen in Gehälter und Ablösen, um an die guten alten Zeiten anzuknüpfen, und traf dabei die falschen Entscheidungen. Die Folge: Die Schuldenspirale griff, die eigene Konkurrenzfähigkeit sank, die 2. Liga wird nun zum Treffpunkt. Selbst Schuld. Klar, man kann dem entgegnen: Es gibt Emporkömmlinge wie die TSG Hoffenheim oder RB Leipzig, die dank - sagen wir, anderer wirtschaftlicher Strukturen - einige der nur 18 Erstliga-Plätze besetzen und den Verdrängungswettbewerb erhöhen.