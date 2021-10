Bundesliga kompakt: Brandt sorgt für BVB-Sieg gegen Augsburg – Gladbach schlägt Wolfsburg dank Traum-Start

Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:1 (1:1)

Es klappt also auch in der Bundesliga ohne Top-Torjäger Erling Haaland! Der noch immer an einer Muskelverletzung laborierende Norweger sah auf der Tribüne des mit 40.000 Zuschauern coronabedingt ausverkauften Signal-Iduna-Parks in Dortmund wie sich sein Team zu einem 2:1 (1:1) gegen den FC Augsburg mühte. Raphael Guerreiro (10. Minute/Foulelfmeter) brachte den BVB per coolem Strafstoß in Führung, Andi Zeqiri (35.) sorgte kurz vor der Pause per Abstauber nach einem Lattenschuss von Arne Maier für den überraschenden Ausgleich des Tabellen-15. Die Dortmunder, die unter der Woche in der Champions League mit 1:0 gegen Sporting Lissabon gewannen, bestimmten zwar die Partie, doch vorne fehlte die Durchschlagskraft.

Julian Brandt (51.) sollte dies mit seinem Treffer in der zweiten Halbzeit nach Vorlage von Kapitän Marco Reus ändern. Der postwendende Ausgleich durch Zeqiri (52.) wurde wegen Foulspiels nicht gegeben. Danach feierte der BVB ein Aluminium-Festival: Erst traf Reus am Rande des Fünfmeterraums die Latte (57.), dann schoss Thorgan Hazard (66.) im Eins-gegen-Eins gegen Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz aus gut 16 Metern an den Pfosten. Der BVB springt durch den Sieg zunächst auf Platz zwei - mit einem Zähler Rückstand auf den FC Bayern, der am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt spielt.