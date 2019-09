Bundesliga kompakt: Effizienter BVB fegt über Bayer hinweg - Gladbach holt Derby-Sieg in Köln

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 (1:0)

Die Partie begann mit deutlichen Vorteilen für den vermeintlichen Underdog - Leverkusen spielte zunächst den Vollgas-Fußball, den auch die BVB-Fans von Bayer-Trainer Peter Bosz kennen, der vor zwei Jahren für eine halbe Saison in Dortmund gewirkt hatte. Die Gäste hatten beim eigentlich so spielstarken Vizemeister in den ersten 20 Minuten fast 70 Prozent Ballbesitz, der BVB dagegen keinen einzigen Schuss aufs Tor auf der Uhr, nur die Hälfte der von Bayer gespielten Pässe und eine deutlich schwächere Pass-Quote. Der BVB konnte sich aus der Umklammerung der Leverkusener nur selten befreien.

Die größte Chance des Spiels hatten dennoch nicht die Gäste - sondern der BVB, der Mitte der ersten Hälfte besser wurde. Reus (24.) scheiterte an Bayer-Keeper Hradecky, der vor allem beim Nachschuss des Ex-Leverkuseners Julian Brandt (215 Spiele für Bayer) seine Extraklasse zeigte und den Ball noch von der Linie kratzte. Es war ein Vorbote für Leverkusens Hintermannschaft, denn nach einem zu risikoreichen Abspiel von Wendell auf Amiri fing Hakimi den Ball ab, flankte perfekt in die Mitte, wo BVB-Torjäger Paco Alcacer (28.) sein fünftes Saisontor erzielen konnte. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt, der BVB wurde nun immer besser.

Der BVB kontrollierte in der Folge das Spiel, auch wenn die Ballbesitzanteile weiterhin bei den Leverkusenern blieben. Die zuletzt schwache Dortmunder Abwehr stand diesmal sicher, Bayer konnte sich kaum Möglichkeiten erspielen. Der BVB blieb brutal effizient und überragend im Umschaltspiel: Raphael Guerreiro (82.) veredelte einen weiteren Dortmunder Konter zum 3:0. Leverkusen löste seine Abwehr nun auf, Marco Reus konnte in den Schlussminuten nach einem weiteren Konter und einem Pass von Bruun Larsen sogar auf 4:0 erhöhen - ein echtes Statement des BVB!

FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

Nach wenigen Augenblicken verpasste der wiedergenesene FCA-Stürmer Alfred Finnbogason nach einem schnell vorgetragenen Angriff das mögliche 1:0 für die Gastgeber. Der Isländer war dann auch am tatsächlichen 1:0 nach 35 Minuten beteiligt - allerdings eher unfreiwillig. Nach einem langen Schlag aus dem Mittelfeld köpfte Finnbogason den Ball im Fallen irgendwie zu Marco Richter. Der Jungstar der U21-EM nahm das Zuspiel volley auf - und erzielte so das 1:0 für den FCA.

Das schockte die Frankfurter zwar nicht, die das Spiel weiterhin diktierten, in der Defensiv-Arbeit allerdings sehr sorglos agierten. Ein Beispiel: Ein Frankfurter Einwurf durch Da Costa landet erst bei Max und dann bei Niederlechner, der mit einem satten Rechtsschuss ins rechte obere Eck das 2:0 für Augsburg perfekt machen konnte. Ein Traumtor! Die SGE, eigentlich die bessere Mannschaft, wurde kalt erwischt. Der Ex-Augsburger Kohr spielte im zweiten Durchgang Paciencia frei, der in der 73. Minute für die SGE verkürzen konnte.

Union Berlin - Werder Bremen 1:2 (1:1)

Elfmeter-Wirrwarr in Berlin! Nach zwei Minuten fällte Union-Keeper Gikiewicz Werders Klaassen - oder doch nicht? Drei Minuten dauerte die Entscheidungsfindung von Schiedsrichter Tobias Welz, bis Klaassen dann selbst zum 1:0 einschoss. Der Niederländer hatte allerdings Glück, denn Gikiewicz war an seinem mittig geschossenen Elfmeter noch dran.

Elfmeterschießen auch im zweiten Durchgang: Klaassen (54.) verballerte gegen den stark parierenden Gikiewicz, nachdem Gebre Selassie gefällt wurde. Den anschließenden Eckball köpfte Füllkrug nach einem überragenden Lauf zur Werder-Führung ein. Die Bremer kontrollierten die Schlussphase der Partie, Union kam durch Marius Bülter, der den BVB vor zwei Wochen abgeschossen hatte , in der 80. Minute noch zu einer Grundchance, die Pavlenka aber vereitelte. Ex-BVB-Profi Neven Subotic sah in den Schlussminuten die Gelb-Rote Karte, auf der Gegenseite folgte mit Nuri Sahin ein weiterer früherer Borusse. Die Folge: Acht Minuten Nachspielzeit.

Mainz 05 - Hertha BSC 2:1 (1:0)

Eine starke Flanke von Kunde Malong sicherte den Mainzern dann in eine Berliner Druckphase hinein die Führung - Robin Quaison stand am langen Pfosten goldrichtig und erzielte in der 41. Minute das 1:0. Hertha konnte erst in der Schlussphase antworten: Mittelfeld-Spielmacher Marko Grujic (83.) glich per Kopf aus, nachdem Joker Dilrosun ihn in Szene setzte. Doch Mainz gelang der emotionale Schlusspunkt: St. Juste (88.) war nach einem Eckball zur Stelle und schoss die Gastgeber zum späten Sieg.