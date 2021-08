Bundesliga kompakt: Freiburg schockt den BVB - VfL Wolfsburg feiert U21-Europameister 

Vier Tage nach der Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern hat Borussia Dortmund auch in der Bundesliga einen herben Dämpfer erlitten. Der BVB verlor beim SC Freiburg mit 1:2 (0:1) und kam wie schon unter der Woche nicht an die grandiose Form vom 5:2-Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt heran. Stattdessen drehten die Freiburger, die sich vor einer Woche noch mit einem 0:0 bei Arminia Bielefeld begnügen mussten, auf. Ein Traum-Freistoß von Vincenzo Grifo brachte schon nach sechs Minuten die Führung ein. Roland Sallai legte nach der Pause nach (53.). Die Dortmunder, bei denen 30-Millionen-Einkauf Donyell Malen sein Startelf-Debüt gab, kamen durch ein Eigentor von Yannik Keitel noch einmal heran (59.).

Dank der U21-Europameister Ridle Baku und Lukas Nmecha hat der VfL Wolfsburg vorerst die Tabellenführung erobert. Die Niedersachsen gewannen bei Hertha BSC mit 2:1 (0:0) und feierten damit den zweiten Sieg am zweiten Spieltag. Nachdem Dodi Lukebakio die Berliner in Führung gebracht hatte (60., Foulelfmeter), drehten die Gäste auf: Zunächst gelang Baku das 1:1 (74.), der eingewechselte Nmecha besorgte kurz vor dem Ende den Siegtreffer (88.). Die Berliner sind damit als einziges noch punktloses Team Letzter des Klassements und mussten am Samstag einen weiteren Rückschlag verkraften: Für den verletzten Zugang Kevin-Prince Boateng war die Partie bereits nach 43 Minuten beendet.

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)

Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat eine Woche nach 1:5-Debakel beim VfB Stuttgart seinen ersten Punkt der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Die Franken kamen gegen Arminia Bielefeld zu einem 1:1 (0:1), dürften sich angesichts des Duells mit einem direkten Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt aber mehr erhofft haben. Fabian Klos hatte die Gäste in Führung gebracht (45.). Branimir Hrgota glich per Handelfmeter aus (50.). Nach einer Gelb-Roten-Karte für Alessandro Schöpf agierten die Führten in den letzten 22 Minuten in Überzahl, konnten aus diesem Vorteil aber kein Kapital schlagen.