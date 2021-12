Bundesliga kompakt: BVB mit Pflichtsieg dank Haaland - Schick-"Achterpack" für Bayer zu wenig

Borussia Dortmund - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (1:0) Borussia Dortmund hat den zweiten Tabellenplatz hinter Herbstmeister FC Bayern gefestigt. Nachdem der BVB aus den vorherigen beiden Bundesliga-Spielen nur einen Punkt geholt hatte, kam er gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth zu einem glanzlosen 3:0 (1:0)-Pflichtsieg und baute den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen aus. Für die zwei Treffer sorgte einmal mehr Erling Haaland (33., Handelfmeter und 82.). Der Norweger schraubte sein Saison-Konto damit auf 13 Treffer in zehn Einsätzen. Das 3:0 gelang Donyell Malen (89.). Die Fürther, die durch ein 1:0 am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin ihren ersten Sieg der Spielzeit einfuhren, haben weiterhin 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und können wohl schon vor dem Hinrunden-Abschluss am kommenden Wochenende für die Rückkehr in Liga zwei planen. Anzeige

FC Augsburg - RB Leipzig 1:1 (0:1) Zweites Spiel, erster Dämpfer: Vier Tage nach seinem erfolgreichen Einstand gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) musste sich der neue Trainer von RB Leipzig mit seiner Mannschaft mit einem 1:1 (1:0) beim FC Augsburg begnügen und die Aufholjagd auf die Champions-League-Ränge zunächst vertagen. Der FCA dürfte den späten Punktgewinn, den Daniel Caligiuri per Handelfmeter sicherstellte (86.), hingegen als "Big Point" im Abstiegskampf verbuchen. Die RB-Führung war zuvor Andé Silva gelungen.

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2:2 (1:0) Patrik Schick entwickelt sich bei Bayer Leverkusen immer mehr zum Tor-Phänomen. Der tschechische Nationalspieler erzielte im Verfolger-Duell gegen die TSG Hoffenheim einen Doppelpack (37. und 63.) und sorgte damit gleich für mehrere beeindruckende statistische Werte. Schick gelangen nun sämtliche der vergangenen acht Leverkusener Bundesliga-Treffer. Diesen "Achterpack" erzielte er innerhalb von zwölf Tagen und in drei Spielen. Problem: Zum Sieg gegen die TSG reichte es für Bayer, wo Moussa Diaby in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte sah (90.+2), trotzdem nicht. Die Kraichgauer schlugen durch zwei späte Treffer von Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur (83.) zurück und kamen so am Ende noch zu einem 2:2 (0:1). In der Tabelle liegen beide Klubs nach der Punkteteilung auf den Champions-League-Plätzen drei und vier.