Bundesliga kompakt: BVB bleibt dank Reus und Guerreiro an Frankfurt dran – Werder rutscht in den Abstiegskampf

Borussia Dortmund - Union Berlin 2:0 (1:0) Der BVB bleibt an Platz vier und Eintracht Frankfurt dran. Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation holt das Team von Trainer Edin Terzic gegen Union Berlin einen wichtigen Dreier. Die Führung der Dortmunder ist allerdings diskutabel: BVB-Kapitän Marco Reus kommt im Strafraum nach einem Duell mit Andreas Luthe zu Fall, ob der Union-Keeper den früh zu Boden sinkenden Reus aber wirklich berührt, ist kaum festzustellen. Schiri Daniel Schlager entscheidet auf Strafstoß, mit dem Erling Haaland an Luthe scheitert. Beim Klärungsversuch vor der Torlinie schießt allerdings Union-Verteidiger Robin Knoche Reus an - der Ball springt vom BVB-Kapitän ins Tor (27.). In der zweiten Halbzeit hat dann Jude Bellingham die Chance auf das 2:0, scheitert aber an Torwart Christopher Lenz (64.). Für die Entscheidung sorgt dann Raphael Guerreiro kurz vor Schluss (88.). Anzeige

Hoffenheim - Gladbach 3:2 (0:2) 2:0 geführt - und dennoch ohne Punkte nach Hause. Borussia Mönchengladbach brilliert bei der TSG Hoffenheim in der ersten Halbzeit vor allem im Umschaltspiel. Nach einem Pass auf den schnellen Marcus Thuram landet der Ball bei Alassane Plea, der zum 1:0 aus Gladbacher Sicht trifft (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff kontert sich die Borussia zum 2:0 - Valentino Lazaro knipst (45.+1). Kurz nach der Pause macht aber Andrej Kramaric die Partie wieder spannend. Nach einer Ecke landet der Ball über Umwege bei dem TSG-Angreifer, der auf 1:2 verkürzt (48.). Zwölf Minuten später der Ausgleich durch Ihlas Bebou, der in eine Flanke rutscht und den Ball ins Tor befördert (60.). Und dann geht die TSG sogar in Führung: Kramaric hat nach einer Flanke zu viel Platz - und dreht das Spiel (65.) tatsächlich.

Werder Bremen - Mainz 05 0:1 (0:1) Werder rutscht immer tiefer in die Krise. Die Bremer kassierten im Heimspiel gegen Mainz 05 die sechste Niederlage in Folge und sind damit im Abstiegskampf der Bundesliga plötzlich wieder mitten drin. Der Führung von Adam Szalai geht ein Ausrutscher von Milos Veljkovic vorweg, der den Mainzern Platz schafft. Karim Onisiwo scheitert noch an Werder-Keeper Jiri Pavlenka, doch Szalai staubt zur Führung ab (16.). Kurz vor der Pause dann der vermeintliche Ausgleich durch Josh Sargent, doch zuvor hatte Kevin Möhwald im Fünfmeterraum zu heftig gegen Keeper Robin Zentner agiert. Nach Überprüfung des Videobeweises wurde der Treffer zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit traf Szalai fast zum 2:0, sein Ball landete aber an der Latte (48.). Werder schaffte es im weiteren Verlauf nicht, sich wirklich gefährlich vor dem Mainzer Tor in Szene zu setzen.