Bundesliga kompakt: Augsburg schockt FC Bayern mit Last-Minute-Remis - Wolfsburg trotzt Leipzig Remis ab

FC Augsburg - FC Bayern München 2:2 (1:1)

Der FC Bayern verpasste den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga durch ein spätes Gegentor gegen den FC Augsburg. Zudem verletzte sich Nationalspieler Niklas Süle ohne Fremdeinwirkung am Knie und musste für David Aalaba vom Platz.

Nach nur wenigen Sekunden lagen die Bayern durch einen Treffer von Marco Richter zurück. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski sorgte in der 14. Minute mit dem 1:1-Ausgleich für einen Liga-Rekord. Der Pole, der bereits zwölf Saisontore erzielen konnte, traf an den ersten acht Spieltagen in jedem Spiel. Das war zuvor nur Pierre-Emerick Aubameyang für Borussia Dortmund in der Saison 2015/16 gelungen.

Das zweite Tor der Bayern erzielte Serge Gnabry nach 49 Minuten nach Vorarbeit von Philippe Coutinho. Thomas Müller war auch in Augsburg wieder zum Zuschauen verdammt und durfte erst in der 80. Minute ran. In Minute 90 vergab er aus elf Metern eine Riesenchance die Führung auszubauen.

Der Schock für die Bayern saß in der ersten Minute der Nachspielzeit tief. Alfred Finnbogason konnte nach einem Querleger von Sergio Cordova wenige Meter vor dem Bayern-Tor einfach einschieben und markierte den späten Ausgleich für die Fuggerstädter, für die sich das 2:2 wie ein Sieg im Bayern-Derby anfühlen dürfte.

Union Berlin - SC Freiburg 2:0 (1:0)

Union Berlin hat gegen den SC Freiburg seinen zweiten Bundesliga-Sieg in der Klub-Geschichte gefeiert - und mit dem 2:0- (1:0) Heimerfolg die Euphorie beim Überraschungsteam SC Freiburg gedämpft. Das erste Tor des Tages erzielte Maruis Bülter schon in der ersten Minute des Spiels. Bülter war auch schon beim ersten Liga-Sieg erfolgreich. Gegen Borussia Dortmund traf der 26-Jährige sogar doppelt. Marcus Ingvartsen (84.) besiegelte mit seinem Treffer zum 2:0 die zweite Saison-Niederlage des SCF.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)

Sowohl RB Leipzig als auch der VfL Wolfsburg gingen nach einem jeweils guten Saisonstart mit breiter Brust in das direkte Duell am 8. Spieltag. RB-Trainer Julian Nagelsmann hatte vor der Partie erklärt, dass Timo Werner der Treffer im Länderspiel gegen Estland unter der Woche auch in Hinblick auf die Bundesliga „extrem guttun“ werde.

Nagelsmann sollte Recht behalten: In der 54. Minute brachte der Nationalstürmer die Hausherren in typischer Werner-Manier in Führung. Nach einem weiten Schlag von Keeper Peter Gulacsi landete der Ball direkt bei dem Angreifer, der sich gegen gegen Wolfsburgs Kevin Mbabu clever durchsetzte, den Gästetorwart überlief und souverän zum 1:0 einnetzte.

Damit war die Geschichte dieses Spiels allerdings noch nicht auserzählt. Die Leipziger konnten die Führung nicht über die Zeit retten. Wout Weghorst erzielte in der 82. Minute seinen fünften Saisontreffer, indem er den Ball zum 1:1-Entstand im Fünfmeterraum an Gulacsi vorbeischob.

Fortuna Düsseldorf - Mainz 05 1:0 (0:0)

Mit dem ersten Bundesliga-Sieg gegen den Mainz 05 hat Fortuna Düsseldorf seine Negativserie von sechs sieglosen Spielen in Folge beendet und den Sturz auf die Abstiegsränge vermieden. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Samstag das Duell mit dem Tabellennachbarn 1:0 (0:0) und kletterte auf den 13. Rang. Vor 40.660 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Rouwen Hennings den Treffer in der 82. Minute zum ersten Pflichtspielsieg gegen die Mainzer seit mehr als 21 Jahren. Im zweiten Abschnitt mussten die Gäste nach Gelb-Rot für Edimilson Fernandes in Unterzahl spielen.

Werder Bremen - Hertha BSC 1:1 (1:0)

Der SV Werder Bremen verspielte im Heimspiel gegen die Hertha aus Berlin eine lange 1:0-Führung. In der siebten Minute hatte der 19-jährige US-Amerikaner Josh Sargent die Grün-Weißen in Front gebracht. Maxi Eggestein legte den Ball von der rechten Seite in den Rückraum, von wo Sargent abschloss. Innenverteidiger Boyata fälschte den Schuss unhaltbar für Keeper Rune Jarstein ab.

Werder erhielt den Druck über weite Strecken aufrecht und erspielte weitere Möglichkeiten, aber die Gäste ließen nicht locker. So war es Dodi Lukebakio, von Ante Covic in der 56. Minute für Javairo Dilsrosun gebracht, der in der 70. Spielminute die Bremer Abwehr alt aussehen ließ und den 1:1-Ausgleich für die Hertha erzielte. Bremens Torhüter Pavlenka kam noch an die Kugel, konnte aber nicht mehr parieren.

Der Treffer traf die Hanseaten hart, weil sie zu diesem Zeitpunkt dem 2:0 näher waren, als Berlin dem Ausgleichstreffer. Das Spiel endete mit einem offenen Schlagabtausch in der Schlussphase. Werder muss mit dem Punktgewinn leben.

