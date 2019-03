Bundesliga kompakt: 6:0! Bayern stürmt an die Tabellenspitze - BVB bleibt dran

Der FC Bayern hat Borussia Dortmund nach 161 Tagen an der Tabellenspitze der Bundesliga abgelöst. Die Münchner feierten durch ein 6:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg den fünften Punktspiel-Sieg nacheinander und zogen durch das Schützenfest nach Toren am BVB vorbei. Die Dortmunder mussten sich mit einem lange Zeit umkämpften 3:1 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart begnügen. Im Klassement weisen die Bayern, die eine gelungene Generalprobe für den Champions League-Kracher gegen den FC Liverpool am Mittwoch feierten, nun eine um zwei Tore besser Tordifferenz als der BVB auf.

Nationalspieler Serge Gnabry, der unter der Woche seinen Vertrag in München bis 2023 verlängerte, brachte die Bayern gegen Wolfsburg nach 34 Minuten mit seinem siebten Saisontor in Führung. Robert Lewandowski (37. und 85.), James Rodriguez (52.), der beim DFB ausgemusterte Thomas Müller (76.) und Joshua Kimmich (82.) legten nach und sorgten für klare Verhältnisse. Lewandowski hat mit nun 197. Bundesliga-Toren öfter ins Schwarze getroffen als jeder andere ausländische Profi. Vor der Partie am Samstag hatte er sich diese Bestmarke mit Claudio Pizarro (Werder Bremen) geteilt.

Für die Dortmunder gab es gegen den VfB hingegen zunächst weniger zu bejubeln. Zwar brachte Marco Reus den BVB per Foulelfmeter in Führung (62.), doch die Stuttgarter konterten wenig später. Marc-Oliver Kempf versenkte den Ball per Kopf im Tor der Platzherren (71.). Dann schlugen Paco Alcacer (84.) und Christian Pulisic (90.+2) im Endspurt zurück und hielten ihr Team in Schlagdistanz zum neuen Tabellenführer.

Hinter dem Führungs-Duo der Bundesliga kam RB Leipzig nicht über ein 0:0 gegen den FC Augsburg hinaus. Der FCA hielt die Stuttgarter durch den Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz. Der SC Freiburg bezwang indes Hertha BSC 2:1 (1:0). Nils Petersen gelang die Führung für die Platzherren (27.), die Berliner glichen durch Vedad Ibisevic aus (76.), kurz darauf traf Ibisevic dann aber ins eigene Netz und sorgte für den SCF-Sieg (81.).

