Bundesliga kompakt: Auch Freiburg kann die Bayern nicht stoppen - Nmecha führt Wolfsburg zum Sieg

FC Bayern München - SC Freiburg 2:1 (1:0)

Der FC Bayern München bleibt weiter das Maß aller Dinge im deutschen Fußball und auch nach dem 11. Spieltag Bundesliga-Tabellenführer. Im Topspiel in der ausverkauften Allianz Arena gegen den zuvor noch ungeschlagenen SC Freiburg hat sich der Rekordmeister mit 2:1 (1:0) durchgesetzt. Leon Goretzka erzielte nach Vorlage von Thomas Müller in der 30. Minute den Führungstreffer für den FCB und hätte in der 56. Minute noch das 2:0 nachlegen können, traf aber nur den Pfosten. Der lange unauffällige Robert Lewandowski (75.) entschied das Spiel mit seinem 13. Saisontor. Kurz vor Abpfiff fand ein Treffer des eingewechselten Corentin Tolisso (90.) wegen Abseits keine Anerkennung, stattdessen traf Freiburg durch Janik Haberer (90.+3) Anzeige

Der Überraschungs-Dritte aus Freiburg machte mit dem Erfolgslauf von sechs Siegen und vier Remis im Rücken ein starkes Spiel und trat selbstbewusst auf. Allerdings fehlte lange Zeit die Genauigkeit im Torabschluss. Lucas Höler (12.) hatte die Führung nach einer missglückten Kopfball-Rückgabe von Joshua Kimmich auf dem Fuß, schoss jedoch daneben. Auch in der zweiten Halbzeit zog sich der SCF um Kult-Trainer Christian Streich keineswegs zurück. Ein munteres Spiel auf beiden Seiten entwickelte sich. Der letzte Pass kam jedoch oftmals nicht an - bis zum Haberer-Tor. Durch den Sieg liegt der FC Bayern nun vier Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund, der am Samstagabend im Topspiel bei RB Leipzig antritt. Freiburg bleibt trotz der Premieren-Pleite auch nach dem Spieltag Dritter, hat aber nun bereits sechs Zähler Rückstand auf die Bayern.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0 (1:0)

Der Florian-Kohfeldt-Effekt beim VfL Wolfsburg hält an. Der Nachfolger von Mark van Bommel hat auch sein drittes Pflichtspiel als Trainer der Niedersachsen gewonnen. Nach dem 2:0 in der Liga gegen Bayer Leverkusen und 2:1 in der Champions League gegen RB Salzburg setzten sich die Wölfe nun auch gegen den FC Augsburg durch. Den Siegtreffer beim knappen 1:0 (1:0)-Erfolg erzielte Lukas Nmecha, der gerade erst von Bundestrainer Hansi Flick für die Nationalmannschaft nominiert worden war. Der FCA, bei dem sich Tobias Strobl nach einem Foul an Renato Steffen wohl schwerer am Knie verletzte, war in der zweiten Halbzeit das klar bessere Team: Ein Treffer von André Hahn (75.) zählte wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht. Wolfsburg klettert durch den Sieg vorübergehend auf Rang vier, Augsburg bleibt 16..

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)

Befreiungsschlag für Arminia Bielefeld! Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Frank Kramer fuhr am elften Spieltag den ersten Dreier in der angebrochenen Bundesliga-Saison, setzte sich beim VfB Stuttgart mit 1:0 (1:0) durch. Masaya Okugawa (19.) gelang mit der ersten wirklich gefährlichen Bielefelder Szene der Führungstreffer für die Gäste, die den Vorsprung in der Folge leidenschaftlich verteidigten. Der VfB tat sich weitestgehend schwer, die tief stehende Defensive der Arminia vor Probleme zu stellen. Daniel Didavi verpasste in Durchgang eins noch die größte Stuttgarter Möglichkeit, als er aus fünf Meter zum Abschluss kam, im letzten Moment aber noch geblockt werden konnte (37.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Arminia im Verwaltungsmodus – vergab sogar noch einige hochkarätige Chancen. Bielefeld bleibt durch den Premieren-Dreier zwar Vorletzter des Klassements, verkürzte den Rückstand auf das rettende Ufer bei nun acht Zählern aber auf einen Punkt. Stuttgart bleibt bei zehn Punkten als Tabellen-14. weiter nur der Blick nach unten.

VfL Bochum - TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (0:0)