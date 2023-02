Bundesliga kompakt: Früh dezimierte Bayern mit Pleite in Gladbach – Stuttgart zerlegt Köln

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 3:2 (1:1)

Vier Tage nach dem Champions-League-Erfolg bei Paris Saint-Germain hat der FC Bayern in der Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Die Münchner unterlagen bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 (1:1) und müssen nach ihrer ersten Niederlage des Kalenderjahres um ihre Tabellenführung zittern. Union Berlin, am kommenden Wochenende nächster FCB-Gegner, kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Schalke 04 vorbeiziehen.

In Gladbach war der Matchplan von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schon nach acht Minuten über den Haufen geworfen. Innenverteidiger Dayot Upamecano sah nach einer umstrittenen Notbremse die Rote Karte von Schiedsrichter Tobias Welz. Wenig später brachte Lars Stindl die Borussia in Führung (13.). Zwar glich Eric Maxim Choupo-Moting noch im ersten Durchgang aus (35.). Doch Jonas Hofmann gelang nach der Pause das 2:1 (55.), ehe Marcus Thuram auf 3:1 erhöhte (84.). Der eingewechselte Mathys Tel verkürzte für die Gäste noch zum 3:2-Endstand (90.+3). Gladbach betrieb damit Wiedergutmachung für das 1:4-Debakel am vergangenen Wochenende bei Hertha BSC - für einen Angriff auf einen Europapokalplatz muss das Team von Trainer Daniel Farke nun aber eine Siegesserie hinlegen.