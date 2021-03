Bundesliga kompakt: FC Bayern legt im Titel-Duell vor - Schalke erlebt in Wolfsburg Debakel

Werder Bremen - FC Bayern München 1:3 (0:2)

Der FC Bayern München wird auf jeden Fall auch nach Abschluss des 25. Spieltags die Tabellenführung in der Bundesliga inne haben. Der Rekordmeister, der sich von den Bundestrainer-Spekulationen um Chefcoach Hansi Flick unbeeindruckt zeigte, kam bei Werder Bremen zu einem weitgehend souveränen 3:1 (2:0). Während Werder als Zwölfter im grauen Mittelmaß bleibt, baute der FCB zumindest vorübergehend sein Polster an der Spitze auf fünf Punkte aus. Verfolger RB Leipzig hat am Sonntag ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vor der Brust. Anzeige

Die Münchner ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Serge Gnabry und Joshua Kimmich verpassten erste Einschussmöglichkeiten, ehe Leon Goretzka nach einer Eckball-Variante mit Kimmich und Thomas Müller per Kopf das hochverdiente 1:0 erzielte (23.). Bayern blieb am Drücker, Müller verpasste allerdings das mögliche zweite Tor, bereitete in überragender Manier dafür mit seiner 13. Vorlage der Saison das 2:0 vor, das Gnabry erzielte (35.). Robert Lewandowski machte mit seinem 268. Bundesliga-Tor in der 67. Minute alles klar - damit zog er im ewigen Bundesliga-Ranking mit dem Zweitplatzierten Klaus Fischer gleich und hat nun lediglich Gerd Müller (365 Treffer) vor sich. Der Pole hätte noch mehr Tore schießen können, traf allein drei Mal Aluminium. Niclas Füllkrug verkürzte in den Schlussminuten zum Endstand (86.).

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 5:0 (1:0)

Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 bleibt auch unter Neu-Trainer Dimitrios Grammozis im freien Fall. Beim Tabellendritten VfL Wolfsburg verloren die Knappen nach einer sehr schwachen zweiten Halbzeit mit 0:5 (0:1). Bitter für Schalke: Die Knappen waren zum Zeitpunkt des 0:1-Rückstands gar nicht schlecht im Spiel. Noch schlimmer, dass besagtes Tor ein Eigentor von Winter-Neuzugang Shkodran Mustafi war, der eine von Abwehrkollege Malick Thiaw abgefälschte Guilavogui-Flanke ins eigene Tor köpfte (31.) - keine Chance für S04-Keeper Frederik Rönnow. Nun war S04 deutlich verunsicherter als beim Stand von 0:0 - auch wenn das jetzt überlegene Wolfsburg es zunächst verpasste, daraus Kapital zu schlagen.

Das gelang nach der Pause - denn im zweiten Durchgang wurde ein Klassenunterschied deutlich: Nach Baku-Vorlage stellte Wout Weghorst auf 2:0 (51.), ein krasser Patzer von Mustafi ermöglichte das dritte VfL-Tor, diesmal legte Weghorst nach der Balleroberung vom Ex-Nationalspieler auf den starken Ridle Baku ab (58.). Es war die Entscheidung - aber nicht das Ende: Der völlig freistehende Josip Brekalo schraubte nach Zuspiel von Weghorst das Ergebnis weiter in die Höhe (64.), Joker Maximilian Philipp steuerte das 5:0 bei (79.).



1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 2:1 (0:1)

Der 1. FC Union Berlin mischt weiter im Kampf um die Europacup-Plätze mit: Nach dem 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Köln beträgt der Rückstand auf Europa-League-Platz fünf nur noch zwei Punkte. Max Kruse per Handelfmeter (48.) und Christopher Trimmel (67.) sorgten mit ihren Treffern zudem für das Weiterbestehen einer Serie: Die Berliner sind nun bereits seit fünf Spielen in der Liga ungeschlagen. Dagegen müssen die Kölner, die durch Ondrej Duda (45.+2) per Elfmeter in Führung gegangen waren, weiter um den Abstieg zittern. Mit 22 Punkten beträgt der Abstand der Domstädter auf Abstiegsplatz 17 weiter nur drei Zähler.

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:0 (0:0)