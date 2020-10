Bundesliga kompakt: FC Bayern gewinnt ohne Lewandowski in Köln – Hummels führt BVB zum Sieg

1. FC Köln - FC Bayern München 1:2 (0:2)

Auch ohne seine Topstars Robert Lewandowski und Leon Goretzka hat der FC Bayern München mit etwas Mühe seinen fünften Saisonsieg eingefahren, während der 1. FC Köln nach dem 2:1 (2:0)-Sieg des Rekordmeisters weiter sieglos bleibt. FCB-Trainer Hansi Flick hatte Lewandowski und Goretzka in München gelassen, im Vergleich zum 2:1 bei Lok Moskau in der Champions League auf sechs Positionen gewechselt. Die Münchner zeigten eine zunächst mäßige Leistung, gingen allerdings per Elfmeter durch Thomas Müller in Führung, nachdem Marius Wolf im Kölner Strafraum den Ball mit der Hand berührt hatte (13.). Ismail Jakobs schoss auf der Gegenseite knapp vorbei (19.), FC-Keeper Timo Horn wehrte einen Fernschuss von Eric Maxim Choupo-Moting genau auf Leroy Sané ab, der jedoch zu überrascht war, um daraus Kapital zu schlagen (29.). Müller schlug vor der Pause aus aussichtsreicher Lage über den Ball (39.). Der vollkommen unbedrängte Serge Gnabry (45.+1) sorgte nach überragender Balleroberung von Joshua Kimmich per Konter noch vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung. Köln kam durch Jakobs per Kopf fast zum Anschluss (71.), ehe Dominick Drexler diesmal wirklich für den Gastgeber traf - 1:2 in der 82. Minute. Köln schnupperte am Ausgleich, blieb allerdings erfolglos.