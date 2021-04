Bundesliga kompakt: FC Bayern baut dank Musiala-Show Tabellenführung aus – Schalke kurz vor dem Abstieg

VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:3 (1:3)

Tabellenführer FC Bayern München hat auch dank einer Gala-Vorstellung von Jung-Nationalspieler Jamal Musiala die Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Einen Tag nach dem Patzer des Verfolgers RB Leipzig (0:0 gegen Hoffenheim) setzte sich der FCB beim Tabellen-Dritten VfL Wolfsburg mit 3:2 (3:1) durch - und hat bei jetzt nur noch fünf ausstehenden Liga-Spielen bereits sieben Punkte Vorsprung auf RB. Bei den Niedersachsen überzeugte Musiala, der für den angeschlagenen Kingsley Coman in die Mannschaft gerückt war, mit einem Doppelpack (15., 37. Minute). Den weiteren Bayern-Treffer markierte Lewandowski-Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting (24.) - vorbereitet von David Alaba, der mit seinem 426. Pflichtspieleinsatz eine Bestmarke aufstellte, mehr Partien absolvierte kein ausländischer Spieler für die Münchner. Die Wolfsburger spielten lange Zeit gut mit und verkürzten jeweils durch Wout Weghorst (35.) und Maximilian Philipp (54.). In einer hitzigen Schlussphase war der VfL näher am 3:3 als die Bayern am 5:2.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:0 (1:0)

SC Freiburg - FC Schalke 04 4:0 (2:0)

Nun ist es wohl endgültig nur noch eine Frage der Zeit. Der FC Schalke 04 konnte am Samstag nicht an den jüngsten Sieg gegen Augsburg anknüpfen. Beim SC Freiburg verlor der Tabellenletzte völlig verdient mit 4:0 (2:0). Der erste Abstieg in die 2. Bundesliga seit 1988 könnte somit schon am kommenden Dienstag besiegelt werden, wenn die Mannschaft von Dimitrios Grammozis bei Arminia Bielefeld antritt (20.30 Uhr). In Freiburg ließen sich die Königsblauen früh überrollen. Schon nach sieben Minuten brachte Lucas Höler den SCF in Führung. Nachdem er von Klaas-Jan Huntelaar im Strafraum gefoult wurde, erhöhte Roland Sallai per Foul-Elfmeter auf 2:0 (22.). Auch im zweiten Durchgang blieb S04 hoffnungslos unterlegen. Nach Ballverlust vor dem Strafraum legte Sallai auf den Freiburger Kapitän Christian Günter, der die Führung mit einem Flachschuss ins rechte Eck ausbaute (50.).Günter durfte sogar noch einmal: In der 74. Minute setzte er per Distanzschuss mit dem 4:0 den Deckel drauf. Nach zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Trainer Christian Streich damit wieder in die Spur gefunden und darf als nun Tabellen-Neunter noch von Europa träumen.