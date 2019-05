Bundesliga kompakt: FC Bayern legt gegen BVB mit Sieg vor - Gladbach mit Spektakel

FC Bayern München - Hannover 96 3:1 (2:0)

In der zweiten Halbzeit verkürzte der zur Pause eingewechselte Hannover-Stürmer Jonathas per Handelfmeter (51.), musste vier Minuten später aber mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Nach einem Spiel auf ein Tor, das der Hannoveraner, erzielte Franck Ribery schließlich das 3:1 für die Bayern.

Der FC Bayern München hat mit einer dominanten Vorstellung gegen Hannover 96 die Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Der Klassenunterschied der beiden Teams war vor allem in der ersten Halbzeit deutlich. Einzig Esser im Hannoveraner Kasten und die schlechte Chancenverwertung der Bayern sorgten dafür, dass es zur Pause nur 2:0 für den FCB stand. Neben den Toren von Robert Lewandowski (27. Minute) und Leon Goretzka (40.), hatten die Münchener zahlreiche Gelegenheiten das Ergebnis zu erhöhen.

Hertha BSC - VfB Stuttgart 3:1 (2:0)

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

Zu Spielbeginn starteten beide Mannschaften mutig und suchten direkt den Weg nach vorne. Doch mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie deutlich ab. Wolfsburg ging durch einen schlimmen Fehler von Sebastian Kerk in Führung. Sein Rückpass zu Torwart Christian Mathenia geriet zu kurz, Admir Mehmedi spritzte in den Ball hinein und brachte diesen zu Felix Klaus. Der Offensivakteur hatte daraufhin das leere Tor vor sich und schob locker zum 1:0 ein (38.). Marcel Tisserand setzte schließlich den Schlusspunkt zum 2:0 (78.).

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2:2 (0:1)

Was ist nur mit Borussia Mönchengladbach los? Gegen den direkten Champions-League-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim bleiben die Gladbacher unter Trainer Dieter Hecking, der die "Fohlen" zum Saisonende verlassen muss, zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und verpassten den Anschluss an den Champions-League-Platz vier. Die Hoffenheimer, die auf Platz sieben abrutschen, verspielten zwei Mal eine Führung.

Pavel Kaderabek brachte die Gäste zunächst per Kopfball in Führung und krönte damit die dominante erste Halbzeit der Kraichgauer (33.). Nach der Pause wurden die zunächst desolat spielenden Gladbacher allerdings besser. Matthias Ginter sorgte in der 72. Minute für den vielumjubelten Ausgleich, den Nadiem Amiri wenige Minuten später mit seinem Tor zum 2:1 jedoch wieder nichtig machte. Doch Gladbach gab nicht auf. Josip Drmic erzielte in der 84. Minute schließlich das 2:2.