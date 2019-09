Bundesliga kompakt: FC Bayern erobert mit Lewandowski-Rekord Tabellenführung - Leipzig patzt gegen Schalke

SC Paderborn - FC Bayern München 2:3 (0:1)

Der FC Bayern München ist neuer Tabellenführer der Bundesliga. Durch einen 3:2 (1:0)-Erfolg bei Aufsteiger SC Paderborn eroberte der Rekordmeister die Spitzen-Position von RB Leipzig. Neuzugang Philippe Coutinho erwischte einen Sahne-Tag: Das 1:0 von Serge Gnabry (15. Minute) bereitete die Brasilianer per Zuckerpass vor, das 2:0 erzielte Coutinho (55.) selbst - diesmal nach Vorlage von Gnabry. Das zwischenzeitliche 1:2 durch Kai Pröger (68.) ließ die Bayern nur kurz zittern. Torjäger Robert Lewandowski (79.) sorgte mit seinem Rekord-Treffer aber für klare Verhältnisse. Noch nie zuvor hatte ein Bundesliga-Spieler zehn Tore in sechs Spielen erzielt. Paderborn kam in der Schlussphase per Tor von Jamilu Collins (84.) zwar nochmal an die Bayern heran, schaffte die Sensation aber nicht mehr.

RB Leipzig - FC Schalke 04 1:3 (0:2)

Schalke legte nach. Nach einem strittigen Foul im Strafraum der Leipziger, ließ der Unparteiische zunächst weiterspielen, revidierte seine Entscheidung aber nach einem Blick auf den Videobeweis. Ibrahima Konate war Harit im Sechzehner auf den Fuß gestiegen. Harit verwandelte. In der zweiten Halbzeit legte Rabbi Matondo den dritten Treffer nach Pass von Harit nach. Durch einen Distanzschuss erzielte Emil Forsberg (83.) noch den Ehrentreffer in der Schlussphase.

Der Spitzenreiter RB Leipzig ist gegen den FC Schalke 04 unter die Räder gekommen und hat die Tabellenführung an die Bayern verloren. Salif Sané (29.), Amine Harit per Elfmeter (43.) und Rabbi Matondo (58.) sorgten für den überraschenden Auswärtssieg der Mannschaft von Trainer David Wagner. Leipzig konnte gute Chancen zunächst nicht nutzen: Marcel Sabitzer knallte in der 15. Minute aus 20 Metern den Ball an die Unterkante der Latte, eine Minute später scheiterte erst Nordi Mukiele dann erneut Sabitzer am wachen Schlussmann der Gelsenkirchener, Alexander Nübel. Die Gäste nutzten als erstes eine Chance zur 1:0-Führung. Salif Sane trifft nach einem Eckball in der 29. Minute . Die Leipziger wirkten geschockt .

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hält mit einem knappen Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga. Der Europa-League-Teilnehmer feierte am Samstag nach zuvor drei Unentschieden einen 1:0 (1:0)-Sieg beim FSV Mainz 05 und damit eine gelungene Generalprobe für das zweite Gruppenspiel bei AS Saint-Etienne. Vor 24.303 Zuschauern traf Marcel Tisserand in der 9. Minute zum Sieg für die Niedersachsen, die sich mit zwölf Punkten in der Spitzengruppe festsetzten. Die Mainzer, bei denen Trainer Sandro Schwarz in der hitzigen Nachspielzeit mit der Gelb-Roten Karte auf die Tribüne geschickt wurde, bleiben mit nur drei Zählern aus sechs Spielen Tabellenvorletzter.

Marcel Tisserand besorgte in der 9. Minute den Siegtreffer per Kopf. Die Wölfe kamen - nach einem verspäteten Anpfiff - direkt gut ins Spiel und belohnten sich für den gelungenen Start in der 9. Minute mit der 1:0-Führung. Nach einer kurz gespielten Ecke kam Maximilian Arnold an den Ball. Der Mittelfeldmann flankt den Ball von links in den Strafraum, wo Tisserand hochstieg und zur 1:0-Führung einnickte. Das Team von Oliver Glasner rettete den Sieg schließlich über die Zeit.