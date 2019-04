Bundesliga kompakt: Bayern siegt dank Süle - Weinzierl nach VfB-Packung unter Druck

Der FC Bayern hat seine Tabellenführung schon vor dem Gastspiel von Borussia Dortmund am Sonntag beim SC Freiburg erfolgreich verteidigt. Die Münchner bezwangen Werder Bremen dank eines Treffers von Niklas Süle (75.) mit 1:0 (0:0) und fuhren den neunten Bundesliga-Heimsieg in Serie ein. Dabei profitierte der Titelverteidiger auch von einer 32-minütigen Überzahl, nachdem Werder-Abwehrspieler Milos Veljkovic per Gelb-Roter-Karte des Feldes verwiesen worden war. Für die Bremer, die die Bayern am kommenden Mittwoch zum DFB-Pokal-Halbfinale empfangen, war es die erste Niederlage 2019 und ein Dämpfer im Kampf um das internationale Geschäft.