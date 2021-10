Bundesliga kompakt: FC Bayern zeigt Reaktion, BVB bleibt dran, Traumstart für Kohfeldt

Union Berlin - Bayern München 2:5 (1:3)

Der FC Bayern München hat die geforderte Reaktion gezeigt. Nach dem 0:5-Debakel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach gewann der Rekordmeister am Samstagnachmittag mit 5:2 (3:1) bei Union Berlin und bleibt Tabellenführer in der Bundesliga. Ohne Trainer Julian Nagelsmann, der wegen seiner Corona-Erkrankung das vierte Pflichtspiel in Folge verpasste, hatte Leroy Sané die erste Chance an der Alten Försterei. Der Nationalspieler setzte sich auf der linken Seite durch, zielte aber knapp am rechten Pfosten vorbei (7.). Kurze Zeit später die Führung für die Bayern. Einen Schuss von Sané blockte Union-Verteidiger Paul Jaeckel im Strafraum mit dem Arm ab. Klare Sache: Strafstoß, den Robert Lewandowski sicher zur Führung versenkte (15.). Der Torjäger legte auch das 2:0 nach - wieder nach einem Standard. Einen Freistoß 17 Meter vor dem Tor zirkelte der Pole ins Torwarteck zur beruhigenden Führung (23.). Anzeige Und Union bekam weiterhin den Zorn der Bayern nach dem Pokal-Desaster zu spüren: Sané legte noch vor der Pause das 3:0 nach (34.). Kurz vor der Pause konnte Union dann aber verkürzen: Nach einer Flanke von Genki Haraguchi hämmerte Niko Gießelmann den Ball aus spitzen Winkel, Manuel Neuer konnte den Ball nur gegen Pfosten lenken, von wo er ins Tor sprang (43.). Zu Beginn der zweiten Hälfte drängten die Berliner, ins Tor trafen aber die Bayern. Nach Vorlage von Thoma Müller hämmerte Kingsley Coman den Ball zum 4:1 unter die Latte (60.). Doch Union ließ sich nicht unterkriegen. Kurze Zeit später verkürzte Julian Ryerson auf 2:4 (64.). Die Bayern wechselten anschließend, Lucas Hernandez musste verletzt vom Platz. Der Rekordmeister blieb aber hungrig. Der starke Müller erhöhte noch auf 5:2 (79.).

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Das Team von Trainer Marco Rose bleibt den Bayern auf den Fersen: Gegen den 1. FC Köln gewann der BVB 2:0 (1:0). Dabei tat sich die Borussia aber lange schwer. Der FC ging vermeintlich sogar mit 1:0-Führung. Der Treffer von Mark Uth zählte aber wegen eines vorherigen Handspiels des Stürmers aber nicht (16.). Danach hatte Marco Reus (25./37.) zweimal die Chance auf die Führung für die Borussia, verpasste sie aber. Für die sorgte dann Thorgan Hazard. Der Belgier traf schon unter der Woche im Pokal doppelt, gegen die Kölner verwertete er eine Flanke von Jude Bellingham per Kopf zum 1:0 (40.). Die zweite Halbzeit plätscherte zu Beginn so vor sich hin. Auf beiden Seiten waren Torchancen Mangelware. Ein Standard musste für das 2:0 des BVB herhalten. Der gerade erst zuvor eingewechselte Steffen Tigges köpfte eine Ecke von Julian Brandt ins Tor (64.). Das erste Bundesligator des 23-Jährigen. Mit 24 Punkten haben die Dortmunder einen Punkt weniger als Spitzenreiter Bayern, Köln rutscht durch die Niederlage auf Platz zehn ab.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0) Erstes Spiel, erster Sieg für den neuen Wolfsburg-Trainer Florian Kohfeldt. Er hatte unter Woche die Nachfolge des entlassenen Mark von Bommel beim VfL angetreten und die Pleitenserie mit zuletzt vier Wolfsburg-Niederlagen in Folge in der Bundesliga beendet. Bei Bayer Leverkusen gab es einen 2:0-Sieg. Doch in der ersten Halbzeit bekam Kohfeldt noch nicht viel zu sehen. Weder von seiner neuen Mannschaft als auch vom Gegner. Der VfL hatte durch Ridle Baku eine Chance, dessen Schuss Lukas Hradecky gerade noch zur Seite abwehren konnte (8.). Für Bayer hatte Amine Adli nach eine Pass von Florian Wirtz die beste Gelegenheit (21.). Mit der Nullnummer ging es in die Kabinen.

Nach der Pause zerlegte der VfL dann per Doppelschlag die Leverkusener, die jetzt seit drei Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga warten. Erst sorgte Lukas Nmecha für die Führung der Wolfsburger (48.), Maximilian Arnold legte drei Minuten später das 2:0 für den VfL nach (51.). Ein Aufbäumen der sichtlich geschockten Leverkusener blieb anschließend aus. In der Nachspielzeit foulte Maxence Lacroix den Leverkusener Alario im Strafraum und bekam dafür die Rote Karte, den fälligen Strafstoß verballte der Gefoulte (90.+5). Wolfsburg kletterte durch den Sieg vorübergehend auf Platz sieben in der Tabelle, Leverkusen bleibt vorerst Vierter.

SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth 3:1 (2:0)

Die Serie hält: Der SC Freiburg bleibt weiter das einzige ungeschlagene Team der Bundesliga. Mit dem 3:1 (2:0)-Sieg im Heimspiel gegen Aufsteiger Greuther Fürth festigte der SCF den dritten Platz in der Tabelle vor Bayer Leverkusen (fünf Zähler weniger) und hinter Borussia Dortmund (zwei Punkte mehr). Die Treffer für die Mannschaft von Kult-Trainer Christian Streich erzielten Simon Asta (20.) per Flugkopfball-Eigentor in den Winkel und Nicolas Höfler (39,), der zum ersten Mal in dieser Saison traf. Der Anschlusstreffer von Jamie Leweling (74.) sorgte nicht mehr für die Wende, weil Vincenzo Grifo (79.) wenig später einen Foulelfmeter verwandelte. In Fürth dürfte es langsam aber sicher deutlich unruhiger werden: Die klar unterlegenen Bayern bleiben mit einem Zähler aus zehn Spielen abgeschlagen Tabellenletzter und weiterhin Abstiegskandidat Nummer eins .

Arminia Bielefeld - Mainz 05 1:2 (1:1)