Bundesliga kompakt: Eintracht Frankfurt mit Aufholjagd - Bayer Leverkusen kassiert Heim-Packung

Eintracht Frankfurt kämpft nach Kräften um einen Weg aus der Krise. Nach zuvor fünf Bundesliga-Niederlagen in Folge mussten sich die Hessen zwar auch gegen den SC Freiburg mit einem 3:3 (1:1) begnügen, holten dabei im Schlusspurt aber zumindest noch einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Entscheidend vom Tabellenkeller absetzen konnten sich die Frankfurter jedoch nicht. Allerdings haben sie weiterhin das Nachholspiel beim Vorletzten Werder Bremen (3. Juni) in der Hinterhand. Gegen Freiburg, das weiter auf einen Platz im internationalen Geschäft hofft, geriet die Eintracht nach 28 Minuten durch einen Treffer von Vicenzo Grifo ins Hintertreffen. Andre Silva gelang noch vor der Pause der Ausgleich (35.). Ein Doppelschlag von Nils Petersen (67.) und Lucas Höler (69.) brachte den SCF nach dem Seitenwechsel dann vermeintlich auf die Siegerstraße. Daichi Kamada (79.) und Timothy Chandler (82.) glichen jedoch noch aus.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:0

Trotz einer engagierten Vorstellung gegen Borussia Mönchengladbach hat Werder Bremen den im Abstiegskampf so dringend benötigten zweiten Sieg in Folge verpasst. Nach dem 1:0 beim SC Freiburg am vergangenen Wochenende mussten sich die Hanseaten gegen die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit einem 0:0 begnügen und vergab die Möglichkeit, zumindest bis zum Mittwochabend nach Punkten mit Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz gleichzuziehen. Auch die Gladbacher dürften im Rennen um die Teilnahme an der Champions League nicht mit der Punkteteilung zufrieden sein.