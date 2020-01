Bundesliga kompakt: Eintracht Frankfurt schockt RB Leipzig – Plea-Doppelpack für Gladbach

Tabellenführer RB Leipzig hat erstmals seit drei Monaten ein Bundesliga-Spiel verloren. Nach neun Partien ohne Niederlage nacheinander unterlag der Herbstmeister bei Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0) und spürt den Atem der Verfolger wieder etwas intensiver im Nacken. Die Platzherren befinden sich nach ihrer durchwachsenen Hinrunde hingegen weiter im Aufwind. Schon zum Start der zweiten Saisonhälfte hatten die Hessen, die erneut die Teilnahme am internationalen Geschäft anstreben, 2:1 bei der TSG Hoffenheim gewonnen. Für den Sieg gegen Leipzig sorgten Almamy Toure (48.) und Filip Kostic (90.+4).

Dank eines Doppelpacks von Alassane Plea (24. und 76.) hat Borussia Mönchengladbach den Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig auf zwei Punkte verkürzt. Beim 3:1 (1:1) gegen Mainz 05 verwandelte der Stürmer den frühen 0:1-Rückstand durch Robin Quaison (12.) noch in einen Sieg. Die Gladbacher, die den Schlusspunkt durch ein Traumtor von Florian Neuhaus (88.) setzten, rehabilitierten sich durch den Erfolg für die 0:2-Pleite zum Rückrunden-Auftakt bei Schalke 04 und unterstrichen, dass man sie im Titelkampf nicht abschreiben darf. Die Mainzer stecken derweil weiter tief im Abstiegsstrudel.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1:2 (0:0)

Jürgen Klinsmann und Hertha BSC kommen in der Bundesliga-Rückrunde langsam in Fahrt. Eine Woche nach der bitteren 0:4-Pleite gegen den FC Bayern gewannen die ambitionierten Berliner durch einen beherzten Schlussspurt 2:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg und verschafften sich Luft im Tabellenkeller. Nachdem Admir Mehmedi die Niedersachsen in Führung gebracht hatte (68.), konterte der Hauptstadtklub durch Jordan Torunarigha (74.) und den späten Siegtreffer von Dodi Lukabakio (90.).