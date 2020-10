Bundesliga kompakt: Gladbach lässt 1. FC Köln im Derby keine Chance, Haaland-Doppelpack bei BVB-Sieg 

Auch dank eines Doppelpacks von Erling Haaland hat der BVB den zweiten Saisonsieg eingefahren. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis die Dortmunder dank des dritten Saisontreffers des Norwegers (31. Minute) in Führung gingen - und die Partie anschließend in die eigene Hand nahmen. Zuvor hatten es die Freiburger dem Gastgeber mit einer abwartenden und kompakten Spielweise schwer gemacht. Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung sollte dem Sportclub dann jedoch zum Verhängnis werden. BVB-Kapitän Marco Reus luchste Nicolas Höfler den Ball in der eigenen Hälfte ab, und über Giovanni Reyna kam der Ball zu Haaland, der ins linke Eck abschloss. Zum Start des zweiten Durchgangs legte der BVB gleich nach: Nationalspieler Emre Can traf nach einer Reyna-Ecke per Kopf (47.). Und auch beim zweiten Haaland-Treffer (66.) war es Reyna, der zum dritten Mal als genialer Vorbereiter glänzte. Felix Passlack erhöhte in der Nachspielzeit nach Haaland-Assist noch auf 4:0. Für Freiburg-Coach Christian Streich bleibt es somit dabei: Der BVB ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den er noch nie gewonnen hat.

1899 Hoffenheim hat seine Tabellenführung nicht verteidigen können. Am Ende gab die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in Frankfurt eine 1:0-Führung noch aus der Hand. Doch wer sonst als Andrej Kramaric hätte dabei für die TSG treffen sollen? Der umworbene Kroate erzielte in der 18. Minute bereits sein sechstes Saisontor. Kramaric sah sich im Strafraum zwar einer Frankfurter Übermacht an Gegenspielern gegenüber, dribbelte diese jedoch aus und schloss mit seinem linken Fuß ab. Der Ball wurde von Frankfurts Abwehrchef Makoto Hasebe noch leicht abgefälscht und landete im linken Tor-Winkel. Die Statistiker von Sky hatten hernach die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, aus jener Position ein Tor zu erzielen; sie betrug vier Prozent. Anschließend gaben die Hoffenheimer die Partie jedoch peu a peu aus der Hand, die Eintracht wurde stärker, drängte die Gäste teilweise weit in die eigene Hälfte zurück. In der 54. Minute fiel dann auch folgerichtig der Ausgleich durch Daichi Kamada (54.), nachdem Bas Dost quergelegt hatte. In der 71. Minute war es der niederländische Angreifer dann selbst, der den 2:1-Siegtreffer nach wildem Gestocher im Hoffenheimer Strafraum besorgte. Die Eintracht übernahm damit auch die Tabellenführung von der TSG.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

In einem von Beginn an einseitigen Rhein-Derby dauerte es 14 Minuten, bis die Gladbacher Überlegenheit sich auch am Ergebnis ablesen ließ. Angreifer Alassane Pléa traf zur bereits nach einer Viertelstunde überfälligen 1:0-Führung. Der erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Jonas Hofmann hatte zuvor unbedrängt den Assist geben können. Und nur zwei Minuten später folgte dann schon der nächste Rückschlag für die in dieser Saison noch punktlosen Kölner: Nach einer Hofmann-Ecke auf den ersten Pfosten kam Stefan Lainer zum Kopfball, der ohnehin in der Kritik stehende Keeper Timo Horn konnte nicht parieren - und sah dabei alles andere als gut aus. Sport-Geschäftsführer Horst Heldt hatte Horn vor dem Spiel noch verteidigt. "Timo hat sich einen gewissen Bonus erarbeitet. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt. Deswegen ist er die Nummer Eins." Die Diskussion dürfte nun erneut Fahrt aufnehmen, als Ersatz stünde Weltmeister Ron-Robert Zieler parat. Doch auch Gladbachs Torwart Yann Sommer erlaubte sich eine weitere Minute später einen groben Patzer. Einen hohen Rückpass von Christoph Kramer konnte er nicht kontrollieren, doch Kölns Neuzugang Sebastian Andersson schoss den Ball nur an den Pfosten. Gladbach kontrollierte die Partie fortan weiter und kam regelmäßig zu weiteren Chancen. Beispielsweise nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel, als Florian Neuhaus die Führung der Gäste eigentlich weiter hätte ausbauen müssen. Das 3:0 besorgte stattdessen Kapitän Lars Stindl (56.), der per Elfmeter traf. Kölns Kingsley Ehizibue hatte Marcus Thuram vorher gefoult. Ein Treffer aus rund 20 Metern von Elvis Rexhbecaj sorgte aus FC-Sicht nur noch für Ergebniskosmetik.

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Die Bremer haben ihren zweiten Sieg in Folge eingefahren. Nach dem 3:1-Erfolg in der Vorwoche beim FC Schalke 04 brachte Leonardo Bittencourt Werder nach 22 Minuten in Front - seinem Treffer wurde per Videobeweis jedoch die Gültigkeit aberkannt; er hatte im Abseits gestanden. Nur fünf Minuten später war er dann jedoch erneut zur Stelle, als Jean Manuel Mbom Bittencourt am Elfmeterpunkt artistisch bediente - diesmal zählte sein erneuter Treffer ins linke Eck. Dem Aufsteiger aus Bielefeld hingegen fiel offensiv wenig ein. In der zweiten Hälfte kämpfte die Arminia um den einen Punkt, jedoch ohne wirklich gefährlich zu werden. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt brachte den Vorsprung so - wenn auch mit einigem Zittern - über die Zeit. Keeper Jiri Pavlenka musste in der Nachspielzeit nach einem Edmundsson-Kopfball noch einmal in höchster Not retten.

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

Mit seinem ersten Ligator für seinen neuen Klub brachte der von RB Leipzig verpflichtete Patrik Schick (7.) die Gäste nach einer Flanke von Florian Wirtz früh in Führung - er musste anschließend wegen einer Muskelverletzung nach 20 Minuten jedoch ausgewechselt werden. Seine Teamkollegen konnten den ersten Saisonsieg ohne ihn nicht über die Zeit bringen. Dazu wurde Leverkusen von weiterem Verletzungspech heimgesucht, auch Verteidiger Daley Sinkgraven musste ebenfalls früh (28. Minute) gegen Wendell ausgewechselt werden. Trotz mehrfacher Gelegenheiten, den Sieg frühzeitig dingfest zu machen, verpasste Bayer das 2:0. Und so traf VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic doch noch zum Stuttgarter Ausgleich (76.). Die Leverkusener hatten sich den Bundesligastart nach drei Unentschieden sicher anders vorgestellt.