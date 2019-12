Bundesliga kompakt: Bensebaini sorgt für Last-Minute-Sieg von Gladbach gegen Bayern - BVB zeigt Tor-Gala

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 2:1 (0:0)

Mit einem Elfmeter-Tor in letzter Sekunde hat Borussia Mönchengladbach den FC Bayern im Top-Spiel mit 2:1 (0:0) besiegt. Das Team von Interimstrainer Hansi Flick erarbeitete sich wie eine Woche zuvor gegen Leverkusen zahlreiche Möglichkeiten, musste sich Gladbach aber letztlich geschlagen geben. In einer sehr dominanten ersten Halbzeit spielte der FCB die Gladbacher an die Wand. Der größte Aufreger in der 27. Minute: Nach einem Fernschuss von Joshua Kimmich ließ der zuvor starke Fohlen-Keeper Yann Sommer den Ball durch die Finger gleiten, im Nachfassen bekam der Schweizer Nationalkeeper gerade noch die Fingerspitzen an die Kugel. Die Torlinien-Technologie schlug nicht an - es war ganz knapp. Auf den TV-Bildern war zu sehen, dass der Ball nur um Millimeter nicht mit vollem Umfang hinter der Linie war.

Nach der Halbzeit belohnten sich die Bayern dann und gingen durch Ivan Perisic in Führung (49.). Der Kroate kam in der ersten Halbzeit für den angeschlagenen Corentin Tolisso in die Partie. Doch die Borussia ließ sich davon nicht abschütteln und erzielte durch Ramy Bensebaini den Ausgleich (60.). In letzter Sekunde verursachte Javi Martinez einen Elfmeter an Marcus Thuram und sah dafür Gelb-Rot, den fälligen Strafstoß verwandelte Bensebaini (90.+2).