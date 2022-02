Bundesliga kompakt: Gladbach enttäuscht erneut, Frankfurt siegt bei Torfestival

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Für die Borussia war es das erste Spiel nach dem gesundheitlichen Rücktritt von Manager Max Eberl - aber nicht der erhoffte Befreiungsschlag nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Janni Serra brachte die Arminia mit einem schönen Schuss in den Winkel in Führung (19.). Allerdings stand die Gladbacher-Abwehr da schön Spalier anstatt herzhaft anzugreifen. Das war zu einfach. Die Borussia konterte aber noch vor der Halbzeit: Alassane Pléa traf per Kopf zum Ausgleich (38.) für das Hütter-Team. In der zweiten Halbzeit war die Arminia sogar näher am Sieg, aber Gladbach-Keeper Yann Sommer sicherte den Punkt, der die Borussia auf Platz zwölf der Tabelle stehen lässt, die Arminia bleibt 14.

