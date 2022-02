Bundesliga kompakt: Gladbach zeigt gegen Wolfsburg Moral - Hertha geht in Freiburg unter

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2) Dank einer starken Energieleistung hat Borussia Mönchengladbach ein Erfolgserlebnis im Tabellenkeller gefeiert. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand erkämpften die Rheinländer gegen den VfL Wolfsburg zumindest noch ein 2:2 (1:2) und bewiesen knapp eine Woche nach der 0:6-Klatsche bei Borussia Dortmund, dass die Moral trotz der zahlreichen Enttäuschungen in dieser Saison stimmt. Begünstigt wurde die Aufholjagd von einer Roten Karte für VfL-Abwehrspieler Maxence Lacroix, der nach einem Handspiel des Feldes verwiesen worden war (70.). Breel Embolo erzielte schließlich den für die Borussia erlösenden Ausgleichstreffer (82.). Zuvor war der VfL durch Jonas Wind (6.) und Sebastiaan Bornauw (33.) davongezogen. Der Anschluss war Marcus Thuram gelungen (42.). Ein kleiner bitterer Nachgeschmack bleibt für die Gladbacher dennoch: Dem vermeintlichen Siegtreffer durch Matthias Ginter wurde wegen eines vorausgegangenen Fouls die Anerkennung verweigert (90.+2). Anzeige

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0) Gut eine Woche nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage bei Mainz 05 hat Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Rheinländer kamen gegen Arminia Bielefeld zu einem 3:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Arminia Bielefeld und festigten damit Tabellenplatz drei. Lucas Alario (30.), der den verletzten Top-Torjäger Patrick Schick gut vertrat, und Doppelpacker Moussa Diaby (57. und 81.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg. Bielefeld konnte den Schwung aus dem 1:0 gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende derweil nicht mitnehmen und muss wieder vermehrt um den Klassenerhalt zittern.

SC Freiburg - Hertha BSC 3:0 (1:0) Für Hertha BSC wird die Lage im Kampf gegen den Abstieg immer prekärer. Die aufgrund zahlreicher Ausfälle extrem geschwächten Berliner unterlagen beim SC Freiburg mit 0:3 (0:1) und sind in diesem Kalenderjahr noch immer ohne Sieg. Nachdem Manager Fredi Bobic unter der Woche noch sein Vertrauen in Trainer Tayfun Korkut betont hatte, könnten die Karten nach der nächsten Fortsetzung der Negativserie neu gemischt werden. Sollte der FC Augsburg am Sonntag gegen Borussia Dortmund punkten, würde der Hauptstadtklub auf den Relegationsplatz stürzen. Freiburg, das dank Vincenzo Grifo (12., Foulelfmeter), Kevin Schade (83.) und Lucas Höler (86.) zum Erfolg kam, blieb hingegen zum dritten Mal ungeschlagen und erneuerte seine Bewerbung für die Teilnahme am internationalen Geschäft.



SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln 1:1 (0:0) Der 1. FC Köln hat im Dunstkreis der Europapokal-Plätze leicht an Boden verloren. Die Rheinländer kamen beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Damit verpasste die Mannschaft von FC-Trainer Steffen Baumgart den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen. Florian Kainz brachte die Kölner in der 52. Minute in Führung. Die Platzherren, die sich in den vergangenen Wochen im Vergleich zu den Vorstellungen in der Hinrunde verbessert gezeigt hatten, kamen jedoch zurück und glichen durch Sebastian Griesbeck zum 1:1 aus (69.). Ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf ist der Punktgewinn allerdings nicht. Die Franken haben den Rückstand auf den rettenden 15. Platz nur minimal verringert - von zehn auf neun Punkte.