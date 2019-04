Bundesliga kompakt: Leipzig dreht Spiel nach Havertz-Gala - Frankfurt trifft in 99. Minute

RB Leipzig hat sich auch durch einen Doppelpack von Nationalspieler Kai Havertz nicht aus der Ruhe bringen lassen und im Spiel bei Bayer Leverkusen einen 1:2-Pausenrückstand noch in einen Sieg verwandelt. Timo Werner (64.), Emil Forsberg (72., Handelfmeter) und Matheus Cunha (83.) drehten die Partie nach der Pause zu Gunsten des Tabellendritten, der seine Ansprüche auf die Champions League nach nun zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage in Folge weiter manifestierte. Im ersten Durchgang hatte Marcel Sabitzer die beiden Havertz-Treffer (11., Foulelfmeter und 23.) mit einem sehenswerten Freistoß zunächst nur kurz kontern können. Leverkusen kassierte derweil die dritte Pleite nacheinander und gerät im Kampf um Europa zunehmend ins Hintertreffen.

Zumal die Konkurrenz fleißig punktet. So gewann der VfL Wolfsburg am Samstag das Niedersachsenderby gegen Tabellenschlusslicht Hannover 96 3:1 (1:1). Dabei war das Außenseiter durch Henrik Weydandt in Führung gegangen (30.), 100 Sekunden später glich Renato Steffen aus (32.). Nach der Pause legte der Schweizer nach (71.), bevor Jerome Rousillon den Endstand herstellte (78.).

Nürnberg holt Punkt beim VfB Stuttgart

In Hannover gehen nach der Schlappe zunehmend die Lichter aus. Zumal selbst der Tabellenvorletzte besser in Schwung kommt. Nach dem Sieg gegen den FC Augsburg (3:0) kam der 1. FC Nürnberg beim direkten Abstiegsrivalen VfB Stuttgart zu einem weiteren Punktgewinn. Dabei wäre für die Franken sogar mehr drin gewesen. Matheus Pereira brachte den Club vermeintlich auf die Siegerstraße (42.) - bis Ozan Kabak ausglich (75.).

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Durch das Unentschieden in Stuttgart büßte Schalke 04 einen weiteren Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang ein. S04 verlor vor heimischer Kulisse 1:2 (1:1) gegen den Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt. Ante Rebic traf für die Hessen, die nun sechs Bundesliga-Siege in Serie einfuhren, zum 1:0 (13.). Suat Serdar war für Schalke erfolgreich (21.), sah allerdings in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte (90.+4). Turbulent wurde es dann wenige Sekunden später: Nach einem Handspiel im Schalker Strafraum bemühte Schiedsrichter Sascha Stegemann den Videobeweis und zeigte auf den Punkte - den folgenden Strafstoß verwandelte Luka Jovic in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit.