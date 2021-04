Bundesliga kompakt: Silva köpft Frankfurt in Dortmund zum Sieg – Wolf-Debüt geglückt

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel war der BVB früh im Pech: Nationalspieler Nico Schulz beförderte eine abgefälschte Flanke von Filip Kostic kurios und im hohen Bogen ins eigene Tor (11.) - virtuell betrug das Polster der Hessen nun sogar sieben Punkte, die Königsklasse drohte in weite Ferne zu rücken. Dortmund offenbarte ohne den weiter verletzten Jadon Sancho ein kreatives Defizit, kamen aber über den Kampf besser ins Spiel. Haaland verpasste zwei Mal den möglichen Ausgleich (21., 25.), für den letztlich Mats Hummels verantwortlich zeichnet: Nach einer Ecke kam der Ball von Emre Can zum Weltmeister, der sich entschlossen gegen Evan N'Dicka durchsetzte und zum 1:1 traf (45.). Nachdem beide Mannschaften sich zu Beginn der zweiten Halbzeit offensiv gezeigt hatten, lag der Ball wieder im BVB-Tor: Stefan Ilsanker hatte einen Freistoß eingeköpft (65.) - stand aber im Abseits. Das Tor zählte nicht. Wohl aber das Siegtor der SGE in der 87. Minute. Die Eintracht konterte eiskalt und kam per Kopfball durch André Silva nach einer Kostic-Flanke zum 2:1, das dem BVB einen Schock verpasste.