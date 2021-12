Bundesliga kompakt: VfL Wolfsburg verliert trotz zweimaliger Führung - Hertha BSC geht in Mainz unter

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:3 (1:1)

Trotz zweimaliger Führung gegen den 1. FC Köln rutscht der VfL Wolfsburg immer tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt kassierte mit dem 2:3 (1:1) die sechste Pflichtspiel-Pleite nacheinander und verliert im Rennen um eine erneute Europapokal-Teilnahme zunehmend an Boden. So zogen die Kölner in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei und am kommenden Freitag steht für den VfL der Auftritt bei Herbstmeister FC Bayern an. Lukas Nmecha und dessen Sturmpartner Wout Weghorst hatten am Dienstagabend für die Wolfsburger Treffer zum 1:0 (8.) und 2:1 (51.) gesorgt. Die Gäste ließen sich jedoch zu keinem Zeitpunkt beeindrucken. Anthony Modeste (34.) und Mark Uth (73.) glichen jeweils aus. Kurz vor dem Ende gelang erneut Modeste gar das Siegtor für den FC (89.).

