Bundesliga kompakt: Bayern siegt dank Lewandowski und Coutinho - Erster Dreier für Hertha

FC Bayern - 1. FC Köln 4:0 (1:0)

Rekordmann Robert Lewandowski hat den FC Bayern für mindestens drei Stunden an die Tabellenspitze der Bundesliga geschossen. Der polnische Superstar traf beim 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Köln doppelt (3. und 48.) und stellte damit eine Klub-Bestmarke ein. Der Pole schoss in jeder der ersten fünf Saisonpartien mindestens ein Tor - dies war bisher nur Carsten Jancker vor 19 Jahren gelungen. Insgesamt hat Lewandowski nun schon neun Punktspiel-Treffer erzielt. Sein erstes Bundesliga-Tor feierte hingegen Philippe Coutinho, der das 3:0 per Foulelfmeter besorgte (62.). Das Foul von Kingsley Ehizibue vor dem Strafstoß war von Schiedsrichter Patrick Ittrich mit einer Roten Karte geahndet worden (59.). Das 4:0 ging dann auf das Konto von Ivan Perisic (73.). Die Führung im Klassement müssen die Münchner am Samstagabend aber möglicherweise wieder an RB Leipzig abgeben. Die Sachsen treten dann bei Werder Bremen an. Aufsteiger Köln muss sich nach der vierten Niederlage im fünften Spiel wohl auf eine Saison im Keller einstellen.